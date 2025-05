SHINOBI: Art of Vengeance: Visuelle Visionen und kreative Wurzeln

Lizardcube gewährt im zweiten Teil von „Behind the Studio“ Einblicke in die künstlerische Entstehung von SHINOBI: Art of Vengeance.

In der zweiten Ausgabe der Reihe Behind the Studio erhaltet ihr einen intensiven Einblick in die kreative Arbeit von Lizardcube, dem Studio hinter SHINOBI: Art of Vengeance. Im Mittelpunkt steht dabei die künstlerische Gestaltung des Spiels – von der konzeptionellen Grundlage bis hin zur visuellen Umsetzung, die dem Titel seinen markanten Stil verleiht.

Das Entwicklerteam lässt euch an den Überlegungen teilhaben, die hinter der visuellen Identität des Spiels stehen, und erläutert, wie klassische Ninja-Motive, moderne Designansätze und stilisierte Ästhetik zu einer stimmigen Einheit verschmolzen sind.

Ihr erfahrt, wie viel Wert auf stilistische Kohärenz gelegt wurde, um eine glaubhafte, atmosphärisch dichte Welt zu erschaffen, die sowohl der Tradition des Shinobi-Franchise gerecht wird als auch neue Impulse setzt.

Dabei wird deutlich, mit welcher Sorgfalt und Liebe zum Detail Lizardcube an die visuelle Konzeption herangegangen ist.