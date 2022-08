Shinorubi: Bullet-Hell-Shooter erscheint 2023 für Konsolen und PC

Autor:, in / Shinorubi

Red Art Games kündigt Shinorubi für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam. Shinorubi ist ein manischer Shooter, der von Last Boss 88 entwickelt und von Red Art Games auf Konsolen portiert wurde.

Red Art Games wird Shinorubis farbenfrohe, aber wahnsinnige Shooter-Action Anfang nächsten Jahres digital auf Konsolen weltweit bringen. Informationen zu physischen Versionen von Shinorubi werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Shinorubi – das erste Spiel von Last Boss 88 – wurde von der tiefen Liebe der Entwickler zu japanischen Danmaku-Shootern inspiriert. Mit acht verschiedenen Raumschiffen und ebenso vielen Spielstilen sowie verschiedenen „Arrange Modes“ bietet Shinorubi maximalen Wiederspielwert.

Das Spiel ist extrem herausfordernd, wie es jeder würdige Bullet-Hell-Shooter sein sollte, und bietet mit seinen verschiedenen Schwierigkeitsgraden auch Spielern, die neu im Genre sind, eine willkommene Abwechslung.

Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 wird die Auflösung von Shinorubi auf 4K und die Framerate 120 FPS betragen, sofern ein kompatibler Bildschirm vorhanden ist.

Über Shinorubi

Der Zugang zu wertvollen Rohstoffen ist seit Tausenden von Jahren die Ursache für bewaffnete Konflikte. Und der vielleicht wichtigste Rohstoff von allen, eine Verbindung, die einfach „R-R“ genannt wird, kann nur auf einem Planeten gefunden werden. Dieser Planet ist Shinorubi.

„R-R“ verleiht demjenigen, dem es gelingt, es in die Hände zu bekommen, große Macht und außergewöhnliche Langlebigkeit. Diese reine Energie kann sowohl für das Gute als auch für das Böse verwendet werden. Und seit tausend Jahren herrscht die Familie BAÄA rücksichtslos über Shinorubi und behält „R-R“ für sich.

Um den Status quo aufrechtzuerhalten, hat König R.LOYD III. den Schutz des Königreichs seiner einzigen Tochter NEMESIS BAÄA anvertraut. Sie leitet ein Team von 5 Generälen, die die Interessen der königlichen Familie mit allen Mitteln schützen werden.

Doch alle Hoffnung ist noch nicht verloren. Eine Legende besagt, dass sich das angeblich unantastbare Heiligtum des Königs zur Sonnenwende der Sonnenwende zum 1000. Jahrestag der Herrschaft seiner Familie geöffnet wird.

Und dass ein Team von 8 rebellischen ehemaligen Mitgliedern seiner Armee versuchen wird, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, um „R-R“ endlich in Besitz zu nehmen und dem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Ihr seid einer dieser Rebellen.

Features

8 Piloten, 8 Spielstile

Mehrere Schwierigkeitsstufen

Arrangement-Modi und Punktemultiplikatoren

Frenetische Bullet-Hell-artige Action

Farbenfrohe Grafik

4K-kompatibel auf PS5 und Xbox Serie X

Wiedergabe mit 120 fps auf PS5 und Xbox Series X|S

Der Trailer zur heutigen Ankündigung: