Ship Graveyard Simulator 2: Stahlgiganten und U-Boote – Abwracken auf höchstem Niveau

Ship Graveyard Simulator 2 bekommt zwei neue DLCs auf Xbox Series X|S – heute, am 7. August verfügbar!

Ab heute, dem 7. August 2025 stehen euch auf Xbox Series X|S zwei neue kostenpflichtige Erweiterungen für Ship Graveyard Simulator 2 zur Verfügung: das Steel Giants DLC und das Submarines DLC.

Beide Inhalte erweitern das beliebte Schiffabwrack-Simulationsspiel um neue Herausforderungen, Mechaniken und visuelle Highlights.

Das Steel Giants DLC bringt vier neue Großwracks ins Spiel: ein Containerschiff, ein Öltanker, ein Gastanker und ein nuklearer Eisbrecher.

Jedes dieser Schiffe stellt euch vor neue Aufgaben, darunter blockierte Zugänge durch heiße Dampfrohre, die ihr gezielt abschalten müsst, um sicher weiterarbeiten zu können. Neben neuen Verträgen und Erfolgen lassen sich auch versteckte Schätze entdecken

Das Submarines DLC führt euch in die Welt der U-Boote und verändert das Gameplay grundlegend. Die komplexe Struktur der Boote erfordert neue Strategien beim Zerlegen.

Ihr müsst Böden, Wände und interne Verbindungen entfernen, um euch durch die engen Räume zu bewegen. Zusätzlich kommen neue Sammlerstücke, Erfolge und radioaktive Materialien ins Spiel, die besondere Vorsicht erfordern

Beide Erweiterungen ergänzen den bereits verfügbare Warships DLC und bieten euch noch mehr Tiefe und Abwechslung im gefährlichen Alltag eines Schiffabwrackers. Entwickelt wurde das Spiel vom polnischen Studio Games Incubator, die Konsolenversionen werden von Ultimate Games S.A. veröffentlicht. Die Steam-Version hält derzeit eine positive Bewertung von 78 % bei über 2.800 Rezensionen.