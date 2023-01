Shoulders of Giants: Release-Termin zum Huckepack-Rougelike verkündet

Autor:, in / Shoulders of Giants

Das Huckepack-Rougelike Shoulders of Giants erscheint am 26. Januar 2023. Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Ias Indiestudio Moving Pieces hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem angekündigt wird, dass sein neues Sci-Fi-Huckepack-Rogue-like Shoulders of Giants am 26. Januar für die Xbox und bei Epic erscheint.

Vorbestellungen für das Spiel sind ab sofort möglich. Wer frühzeitig zuschlägt, sichert sich einen Rabatt von 20 % auf den Preis am Erscheinungstag sowie vier exklusive Farbsets, damit ihr und bis zu drei eurer Freunde von Anfang an im Koop-Modus das Universum mit Stil retten könnt.

Shoulders of Giants ist ein farbenprächtiges Rougelike, bei dem die Spieler gleichzeitig einen mysteriösen Mech und die schussbereite Amphibie auf seinem Rücken steuern. Allein, mit einem Freund oder online als Teil eines vierköpfigen Koop-Teams wird sich auf der Mission zur Rettung der Galaxie vor Entropys Mächten der Weg durch die feindlichen Wellen gebahnt!