Shovel Knight: Neues Yacht Club Games Presents angekündigt

Das Shovel Knight-Studio Yacht Club Games hat am 14. Juni 2024 Großes vor. Um 20:30 Uhr startet das nächste Yacht Club Games Presents und im Rahmen des Showcases sollen eine Reihe von Ankündigungen getätigt und Überraschungen offenbart werden.

Das jedenfalls teilte Yacht Club Games via X/Twitter mit. Beim letzten Yacht Club Games Presents im Jahre 2022 kündigten die Entwickler drei DLCs für Shovel Knight Pocket Dungeon sowie eine neue Stage für Shovel Knight Dig an und stellten ebenso das brandneue Action-Abenteuer-Spiel Mina the Hollower in Aussicht.