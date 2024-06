Shovel of Hope DX: Neuer Teil angekündigt

Autor:, in / Shovel of Hope DX

Mit dem Shovel of Hope DX-Re-release soll es euch möglich sein, das original Shovel Knight noch einmal ganz neu zu erleben.

Während des Yacht Club Games Presents Showcase wurde offenbart, dass man mit Shovel Knight: Shovel of Hope DX zu den Wurzeln der Abenteuerreihe zurückkehrt. Wie der Name schon suggeriert, soll es sich bei Shovel of Hope DX nicht einfach um einen Re-release handeln, dieser bringt auch zahlreiche Verbesserungen und neue Features mit.

Dazu gehören aktuellen Informationen zufolge insgesamt 20 spielbare Charaktere, ein Online-Multiplayer und vieles mehr. Mit einer Rewind-Funktion könnt ihr im Spiel zurückspulen, während es euch außerdem möglich sein wird, von frühere Speicherpunkte wieder aufzurufen.

Mit über 300 Cheats wird es euch außerdem möglich sein, das Spiel und das Gameplay voll und ganz euren eigenen Wünschen zu unterwerfen. Updates, die in der Vergangenheit Shovel Knight erweiterten, werden in Shovel of Hope DX ebenfalls enthalten sein. Bislang ist allerdings noch nicht bekannt, ob der Sprung auf die Xbox gelingt.