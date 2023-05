Showcase 2023: Aufzeichnung zur Marvelous Game Show 2023

Marvelous Europe freut sich, eine lokalisierte Version des ersten „Marvelous Game Showcase“-Digitalvideos zu veröffentlichen.

In dem heutigen Video hat Marvelous Inc. Suminobu Sato, Präsident und CEO von Marvelous Inc., die Mitglieder des Entwicklerteams zu Gast, die Informationen zu kommenden Titeln wie Fashion Dreamer, neuen Titeln der Serien STORY OF SEASONS und Rune Factory, zwei neuen IPs in der frühen Entwicklungsphase und einen ersten Blick auf die mit Spannung erwartete Mech-Action-Fortsetzung DAEMON X MACHINA: Titanic Scion gaben.

Jeder Titel wurde von Schlüsselsätzen begleitet, die die jeweiligen Themen der Spiele ansprachen.

Der Präsident und CEO von Fashion Dreamer: syn Sophia, Shuji Yoshida, hat sich mit Sato-san zusammengetan, um einen neuen Blick auf das kommende Mode-Influencer-Spiel zu werfen, das dieses Jahr auf dem Nintendo Switch-System erscheint. Yoshida-san zeigte nicht nur einige neue Modestücke, sondern verriet auch erste Details zu den sozialen Elementen, die im Mittelpunkt des Spielerlebnisses stehen werden. Unter dem Motto „Sharing and Playing Together“ konzentriert sich Fashion Dreamer auf Kreativität und Konnektivität und fördert positive soziale Interaktionen mit Blick auf die freie Entfaltung.

PROJECT MAGIA: Managing Producer Takehiro Ishida enthüllte die ersten Details zu diesem kommenden Projekt, das unter dem Motto „A New Frontier“ steht. Das Entwicklungsteam hat sich mit dem legendären Illustrator und Autor Hiro Mashima (Fairy Tail) zusammengetan, um die Charaktere des Spiels zu entwerfen, und zeigte einige der ersten Entwürfe. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, während das Entwicklungsteam daran arbeitet, diese neue Grenze für Marvelous zu überwinden!

PROJECT LIFE is RPG: PROJECT LIFE is RPG ist eine brandneue IP von Marvelous, die an einflussreiche RPGs japanischer Entwickler aus den vergangenen Jahren erinnert. Director Ittetsu Suzuki sprach mit dem Team über die Inspirationen, die hinter diesem neuen Titel stehen, der sich um das Thema „Leben“ dreht und in vielerlei Hinsicht einem RPG ähnelt. Mit dem Ziel, einen originellen Titel zu entwickeln, den alle RPG-Fans lieben werden, arbeitet das Team daran, das „Gefühl der Vorfreude“ kurz vor jedem großen Abenteuer einzufangen.

STORY OF SEASONS: Mit dem zentralen Thema „Erlebnisse“ enthüllte Serienmanager Hikaru Nakano das erste Filmmaterial zum nächsten Titel der ursprünglichen Farm-/Lebenssimulationsreihe, das nach 27 Jahren Landwirtschaft und Freundschaft ein neues Gesicht zeigt. Nakano-san teilte auch spannende Neuigkeiten und erste Konzeptbilder für einen separaten, zukünftigen Eintrag in der Entwicklung, der geplant ist, um STORY OF SEASONS-Fans mit einem ehrgeizigen neuen Titel zusammenzubringen, in dem man mit jedem spielen kann!

Rune Factory: Serien-Direktor Shiro Maekawa enthüllte zusammen mit Sato-san die ersten Bilder eines neuen Ablegers der Rune Factory-Serie, „PROJECT DRAGON“. Aufbauend auf dem zentralen Thema „Ost und West“ spielt „PROJECT DRAGON“ im „Land des Ostens“, das schon lange erwähnt, aber nie in der Serie gezeigt wurde, und in dem die Earthmates neue Länder und Gemeinschaften mit japanischen Design-Einflüssen erkunden werden. Darüber hinaus bestätigte Mr. Maekawa, dass sich auch Rune Factory 6 in Entwicklung befindet und auf dem westlichen Kontinent Adonea spielen wird, wobei beide kommenden Titel den Osten und den Westen repräsentieren.

DAEMON X MACHINA: Titanic Scion: Marvelous‘ First Studio und der visionäre Produzent Kenichiro Tsukuda sind zurück mit einem neuen Teil der Third-Person Mech-Shooter-Serie. Fans können sich auf die Rückkehr der unvergesslichen Arsenal-Action freuen. Weitere Details zu dieser erwarteten Fortsetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.