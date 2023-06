Showcase 2023: BIG Festival 2023 mit Xbox

Das BIG Festival (Best International Games Festival) findet seit 2012 statt und ist das bedeutsamste Festival und der wichtigste Spielemarkt in Lateinamerika. Seine Aufgabe ist es, das Spiele-Ökosystem in der Region zu stärken – mit der Vorstellung der besten Spiele der Welt auf dem Festival, Spieleinführungen von renommierten Verlagen, Geschäftstreffen, Auszeichnungen, großer Presseberichterstattung, Vorträgen und der Präsenz der wichtigsten Akteure in der Region sowie von Verlagen und Investoren weltweit.

Das BIG Festival, das größte Spielfestival in Lateinamerika, freut sich, die Teilnahme von Xbox an seiner 11. Ausgabe anzukündigen. Xbox ist seit der zweiten Ausgabe des Festivals dabei und kehrt mit spannenden Attraktionen für Gamer und Branchenexperten zurück.

Die Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit, 20 Spiele an speziellen Xbox-Stationen zu spielen, darunter 10 fesselnde ID at Xbox-Spiele. Mit dabei sind:

Planet of Lana

Punch Club 2: Fast Forward

Astrea: The Six-Sided Oracles

Cell Scientists: Beyond

Evil Wizard

Sker Ritual

Exhausted Man

Zusätzlich zu den Spielen wird das Xbox-Team auf dem BIG Festival 2023 drei Präsentationen halten, die verschiedene Themen und Anwendungen für B2C- und B2B-Aspekte von BIG behandeln.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Xbox auch in diesem Jahr wieder auf unserer Veranstaltung vertreten ist. Sie sind seit 2018 unsere Geschäftspartner und engagieren sich seit letztem Jahr auch für die breite Öffentlichkeit. ID at Xbox ist nicht nur ein Gigant der Spieleindustrie, sondern passt auch perfekt zum Geist von BIG, und wir fühlen uns geehrt, diese Spiele auf unserem Festival zu präsentieren“, sagt Gustavo Steinberg, Direktor des BIG Festivals. „Unternehmen dieses Kalibers zu beherbergen und unabhängigen Entwicklern aus der ganzen Welt eine Plattform zu bieten, macht das BIG Festival aus“, fügt Gustavo Steinberg hinzu.

Xbox gesellt sich zu den anderen großen Unternehmen, die bereits für die 11. Ausgabe des BIG Festivals bestätigt wurden. Das Festival wird die Anwesenheit von Twitch, Nintendo, Ubisoft, Warner Bros. Games, Atari, Devolver Digital, Level Infinite, Wargaming und vielen mehr beinhalten. Die Veranstaltung findet vom 28. Juni bis 2. Juli auf der São Paulo Expo statt.