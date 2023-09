Showcase 2023: Einblick in das BlizzCon-Programm

Autor:, in / Showcase 2023

Blizzard gibt einen ersten Einblick in das BlizzCon-Programm vor Ort.

Blizzard gewährt euch einen ersten Einblick in das BlizzCon-Programm vor Ort. Außerdem gibt es ab sofort zusätzliche Tickets für die Veranstaltung.

Hier einmal ein Überblick, was euch erwartet:

Community Night: Hier steht die Community im Vordergrund

Eröffnungszeremonie: Die großen Neuigkeiten und Veröffentlichungen

Overwatch: Wir stellen den neuen Helden vor

Verbringt Zeit miteinander: Trefft Freunde und teilt Geschichten

Anstehende Inhalte zum Anspielen: World of Warcraft Dragonflight und Classic

Marsch der Murlocs: Eine Tradition zum Mitmachen

Overwatch World Cup: Es kann nur einen Sieger geben!

Hearthstone Duel-A-Dev: Fordert uns heraus!

Warcraft Rumble Rumblemania: Freundschaftsspiele

Diablo IV Hell’s Ink: Holt euch das Mal des Dunklen Fürsten

Schöne Momente

World of Warcraft Guild Clash: Wer kann sich am Ende behaupten?

Erweitert euer Inventar: Ein kostenloser BlizzCon-Rucksack

Inclusion Nexus: Feiert, was uns verbindet

Dunkelmond-Jahrmarkt

Horadrische Bibliothek

Und vieles mehr

Blizzard Entertainment gibt bekannt: „Während wir unsere Vorbereitungen treffen, um die Community auf der diesjährigen BlizzCon® 2023 am 3.–4. November zu begrüßen, freuen wir uns, den Verkauf eines dritten Kontingents an Tickets am Freitag, dem 29. September um 21:00 Uhr MESZ verkünden zu dürfen. Hier ein Blick auf anstehende Events und Programme, die euch vor Ort erwarten.“

Tickets werden via AXS verkauft. Weitere Informationen zu BlizzCon-Tickets findet ihr auf BlizzCon.com. Für alle, die nicht selbst vor Ort teilnehmen können, werden alle Arenainhalte der BlizzCon 2023 kostenlos per Live-Stream übertragen. Detaillierte Informationen zur neuen Sammlung an Goodies im Spiel – der BlizzCon Collection (zuvor virtuelles Ticket) – werden bald geteilt.

Die BlizzCon findet vom 3. bis zum 4. November 2023 in Anaheim, Kalifornien statt.