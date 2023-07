Showcase 2023: Exoprimal Event für Montag angekündigt

Autor:, in / Showcase 2023

Am Montag startet ein neuer Showcase. Diesmal stellt euch Capcom den neuen Actiontitel Exoprimal genauer vor.

Am kommenden Montag startet Capcom einen neuen Showcase und präsentiert euch dabei Exoprimal. Das Spiel erscheint dabei direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass, was für volle Server sorgen sollte und es sind nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung von Exoprimal am 14. Juli.

Beim Exoprimal Showcase begleitet ihr Director Takuro Hiraoka und erfahrt spannenden neue Details zu den Kriegsspielen und einigen Überraschungen, die Exofighter nicht verpassen sollten.