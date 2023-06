Showcase 2023: ID at Xbox Showcase im Juli

Autor:, in / Showcase 2023

Im Juli findet ein neues ID at Xbox Showcase nur für Indie-Spiele statt, bei dem es Ankündigungen und Video zu sehen gibt.

Wer beim großen Xbox Games Showcase die kleinen Spiele vermisst hat, der wird im nächsten Monat umso mehr verwöhnt.

Am 11. Juli findet ein ID at Xbox Showcase in Partnerschaft mit IGN statt. Beim Showcase werden neue Spiele von Indie-Entwicklern gezeigt sowie aktuelle Trailer und Gameplay zu kommenden Spielen.

Die genaue Uhrzeit für den Showcase wurde noch nicht kommuniziert. Wie ihr es aber von uns gewohnt seid, werden wir euch auch rechtzeitig über den Start informieren.

Schaut dazu auch auf unserer Übersichtsseite mit allen Showcases in diesem Jahr.