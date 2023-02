Showcase 2023: IGN Fan Fest 2023 Zeitplan enthüllt

Autor:, in / Showcase 2023

Am 17. Februar 2023 um 19:00 Uhr startet das IGN Fan Fest 2023. Mit dabei sind neue Eindrücke zu den angesagtesten Spielen, Filmen, Interviews und vieles mehr. Bis es so weit ist, wird ab dem 13. Februar täglich ein Preview-Streams stattfinden, die euch Neuigkeiten zu SteamWorld Build, John Wick 4, Lies of P und vieles mehr liefern wird.

Nun wurde der Zeitplan enthüllt und bekannt gegeben, worauf ihr euch freuen könnt: