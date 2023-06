Showcase 2023: Monster Hunter Rise: Sunbreak Aufzeichnung

Das letzte digitale Event zu Monster Hunter Rise: Sunbreak, in dem das Team nicht nur die Details zum kostenlosen Bonus-Update bekannt gab, das am 08. Juni 2023 erscheint, sondern auch gemeinsam auf die vergangenen zwei Jahre der Entwicklung von Monster Hunter Rise zurückblickten, gibt es weiter unten in der Aufzeichnung.

Das kostenlose Bonus-Update enthält das letzte Monster der großen Erweiterung, den Ur Malzeno, eine Reihe von Änderungen an Rüstungsverbesserungen und Dekorationen sowie herausfordernde neue Event-Quests, die bis zum 27. Juli veröffentlicht werden.

Zusätzlich kündigten wir an, dass alle Inhalte der kostenlosen Titel Updates 4, 5 und des kostenlosen Bonus-Updates als ein gesammeltes Paket für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 am 24. August 2023 erscheinen werden.

Das gesamte digitale Event kann erneut hier angeschaut werden: