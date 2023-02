Showcase 2023: Paradox Interactive Event angekündigt

Paradox Interactive gibt den Termin ihrer bevorstehenden Ankündigungsshow bekannt, die am 6. März 2023 um 18:00 Uhr MEZ ausgestrahlt wird.

Dort wird es Weltpremieren von Spielen aus dem Netzwerk der Studios und Partner des Publishers geben. Die Show, die in Partnerschaft mit Xbox durchgeführt wird, wird auf den Paradox YouTube- sowie auf den Twitch-Kanälen ausgestrahlt und zeigt das Debut neuer Spiele des Harebrained Schemes aus Seattle, den meisterhaften Geschichtenerzählern hinter The Shadowrun Trilogy und BATTLETECH, Paradox Tectonic, das in Berkeley ansässige Studio, das mit Branchenveteran Rod Humble zusammenarbeitet und Colossal Order, die in Tampere ansässigen Entwickler des genreführenden Welthits Cities: Skylines.

„Ich möchte nicht sagen, dass wir zu viele Ankündigungen machen werden, aber es ist hart auszuwählen, welche die aufregendste ist“, sagt Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. „Direkt mit unseren Spielern über unsere Spiele zu sprechen, die Aufregung über anstehende Projekte zu teilen, zu vergleichen wie viele Stunden man gespielt hat, das ist etwas, das jeder bei Paradox zutiefst genießt. Außerdem möchte ich diese Ankündigungen nicht länger als Geheimnis für mich behalten.“

Zusätzlich zur Bekanntgabe neuer Spiele, werden auf der Paradox Announcement Show neue Inhalte bereits existierender Spiele von Paradox präsentiert, inklusive neuer Erweiterungen, kostenloser Updates sowie Neuigkeiten über die Paradox Arc Initiative.

Einen Trailer zur Paradox Announcement Show gibt es hier:

Die Paradox-Gruppe umfasst heute sowohl die Veröffentlichung als auch die interne Entwicklung von Spielen und Marken. Paradox verfügt über ein breites Portfolio an Spielen und besitzt die wichtigsten Marken, darunter Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Prison Architect, Victoria, Age of Wonders und den Markenkatalog von World of Darkness.