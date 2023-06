Showcase 2023: RGG Summit für Herbst angekündigt

Die Präsentationen der RGG Studios sind in der Regel genauso umfangreich wie ihre Spiele. Die Yakuza-Spiele besitzen dazu eine eingeschworene Fangemeinde, die das Team um das Ryu Ga Gotoku Studio mit dem Like a Dragon-Franchise weiter unterhalten möchte.

Auf dem eigenen Showcase, der RGG Summit, erhielten Spieler neue Eindrücke zu Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, sowie Like a Dragon: Infinite Wealth. Für Herbst dieses Jahres hat man eine weitere RGG Summit vorbereitet, was die Entwickler am Ende der vergangenen Übertragung bestätigt haben.

Ein genaues Datum für das Event steht derzeit noch nicht fest. Weiter ist die Tokyo Game Show 2023 für Ende September geplant. Möglicherweise werden die Yakuza-Entwickler kurz davor oder danach ihr Show präsentieren.

Wer das RGG Summit Summer 2023 verpasst hat, kann sich hier noch einmal die Aufzeichnung ansehen: