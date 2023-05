Showcase 2023: Termin zur Devolver Direct enthüllt

Autor:, in / Showcase 2023

Devolver Digital wird im Rahmen des Summer Game Fest 2023 am 8. Juni seine Devolver Direct: The Return of Volvy präsentieren.

Devolver Digital hat den Termin für die jährliche Pressekonferenz Devolver Direct enthüllt. Im Rahmen des Summer Game Fest 2023 wird die Devolver Direct: The Return of Volvy am 9. Juni 00:00 Uhr MESZ starten.

Dabei erfolgte die Ankündigung mit einem ulkigen Maskottchen: „Das beliebteste Videospiel-Maskottchen der Welt kehrt mit Enthüllungen, Ankündigungen und Überraschungen neuer Spiele zurück – es ist Volvy!“

Im Teaser-Video tritt „Volvy“ unter anderem in Spielszenen aus Cult of the Lamb und Broforce auf, genauere Details wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die 2023-Edition des „preisungekrönten“ Marketing Events verspricht Neuankündigungen, spielbare Demos und eine Reihe wilder Überraschungen.

Was erwartet ihr von der diesjährigen Devolver Direct?