Showcase 2023: Xbox verzichtet auf vollständige CGI-Trailer

Autor:, in / Showcase 2023

Der Xbox Games Showcase rückt immer näher und am 11.06.2023 ist es endlich so weit! Während immer mehr Gerüchte aufkommen, gibt es aber auch handfeste Fakten zum Xbox Games Showcase von Microsoft.

So wird der Redmonder-Konzern auch Spiele zeigen, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen und wirft die Vorgabe, dass man nur Spiele zeigt, die in den nächsten 12 Monaten veröffentlicht werden, in die Tonne.

Das bevorstehende Xbox Games Showcase am 11. Juni 2023 wird somit auch Spiele präsentieren, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden und zum Teil noch gar keinen Termin haben. Weiter hat Aaron Greenberg bestätigt, dass Microsoft in der Show für die eigenen Spiele auf vollständige CGI-Trailer verzichten wird. Das heißt, dass sämtliche First-Party-Spiele in der Show entweder mit In-Game-Footage, In-Engine-Footage oder In-Game-Footage mit einigen Cinematics vorgestellt werden.

Aaron Greenberg verkündete: „Keines unserer First-Party-Spiele in der Show sind vollständige CG-Trailer. Alles ist entweder In-Game-Footage, In-Engine-Footage oder In-Game-Footage mit einigen Cinematics. Jeder unserer Trailer wird beschriftet sein, damit es für unsere Fans hoffentlich klar ist.“

Die Vorgabe, nur Spiele zu zeigen, die in den nächsten 12 Monaten veröffentlicht werden, gibt Microsoft auf und verzichtet auf komplette CGI-Trailer zu den First-Party-Xbox-Spielen. Wie gefällt euch das?