Showcase 2024: Angeblich über 15 First-Party-Spiele beim Xbox Event

Auf dem am Sonntag stattfindenden Xbox Games Showcase werden angeblich über 15 First-Party-Spiele vertreten sein.

Am Sonntag um 19:00 Uhr startet der lang erwartete Xbox Games Showcase mit jeder Menge Spielen von Activision, Blizzard, Bethesda, den Xbox Game Studios, Third Party-Partnern sowie einem anschließenden Deep-Dive zum kommenden Shooter-Highlight Call of Duty: Black Ops 6.

Laut Jeff Grubb wird es während der etwa zweistündigen Show über 30 Spiele zu sehen geben, von denen einige bisher noch komplett unbekannt sein sollen.

Und auch Tom Warren hat jetzt Zahlen parat, welche die Vorfreude unter Xbox-Fans weiter anheizen dürften. Der The Verge Senior Editor rechnet mit über 15 Xbox-First-Party-Spielen:

„Ich rechne mit mehr als 15 Xbox-First-Party-Spielen während der Xbox-Präsentation am Sonntag. Es wird eine große Show, mit vielen neuen Spielen, die 2024 und 2025 erscheinen werden. Wenn ihr bereits einen Xbox Game Pass-Backlog habt, sollten ihr euch darauf vorbereiten, ihn noch weiter aufzustocken.“