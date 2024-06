Showcase 2024: Aufzeichnung zum Marvelous Game Event

Marvelous Europe hat heute eine lokalisierte Version des zweiten jährlichen „Marvelous Game Showcase“ der Muttergesellschaft Marvelous Inc. veröffentlicht.

Präsident Suminobu Sato moderierte die Veranstaltung und wurde von wichtigen Mitgliedern der Entwicklungsteams begleitet, um Updates zu den im letzten Jahr angekündigten Titeln zu geben und neue regionale und globale Initiativen für die Marvelous-Unternehmensfamilie anzukündigen.

Produktmanager Takehiro Ishida enthüllte den offiziellen Titel des Projekts, Farmagia, und präsentierte die Eröffnungsanimation des Spiels, die den Spielern einen actiongeladenen Blick auf die Charaktere und die von ihnen ausgeübten Kräfte gewährt.

Ishida-san gab auch Details zu den Hauptcharakteren des Spiels bekannt, die von dem bekannten Künstler Hiro Mashima entworfen wurden, darunter Ten, der Protagonist, der oft handelt, bevor er nachdenkt; Arche, sein Freund aus Kindertagen, der sowohl freundlich als auch wettbewerbsorientiert ist; Chica, ein weiterer Freund aus Kindertagen mit einem eher zurückhaltenden Auftreten; und Lookie-Loo, Tens Handlanger und De-facto-Maskottchen. Die weltweite Veröffentlichung des Titels ist für 2024 geplant.

STORY OF SEASONS: Die Entwicklung des nächsten, noch unbetitelten Teils der beliebten Franchise geht weiter, während sich das Team auf Verbesserungen der visuellen Präsentation und der natürlichen Umgebungen konzentriert.

Serienmanager Hikaru Nakano hat einen neuen Blick auf die Ergebnisse seiner Bemühungen geworfen und hervorgehoben, wie Aspekte wie die aktualisierte natürliche Beleuchtung und das Festival-Feuerwerk verbessert wurden, um die Immersion und Atmosphäre zu verbessern.

Das Projekt befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung und wird zu einem späteren Zeitpunkt vollständig enthüllt werden. In der Zwischenzeit bestätigte Mr. Nakano neue Gameplay-Features wie einen vom Spieler gesteuerten Gleiter und die Rückkehr der bei den Fans beliebten Haustiere.

Marvelous Inc. unterstützt mehr als nur PC- und Konsolenunterhaltung und kündigte eine Reihe von neuen Arcade-Initiativen an. Die Marvelous-Familie investiert weiterhin in die Verwirklichung kreativer und aufregender Visionen kleinerer Indie-Entwickler mit globaler Unterstützung für Titel.

Zu den Titeln, die für eine weltweite Veröffentlichung vorgestellt werden, gehören der Gewinner des Bitsummit 2023, Death the Guitar, in dem der Spieler in die Rolle einer E-Gitarre schlüpft, die mit der Kraft des Death Metal kämpft, um ihren Besitzer zu rächen, und das für 2025 geplante Moonlight Peaks, die übernatürliche Vampir-Landwirtschafts-/Lebenssimulation des niederländischen Entwicklers Little Chicken, die im Jahr 2026 erscheinen soll.

Ein weiterer Titel, Bō: Path of the Teal Lotus, wurde ebenfalls von Marvelous für die Veröffentlichung in Asien und Japan am 28. Juli 2024 vorgestellt.

Rune Factory: Nach einem kurzen Rückblick auf die Entwicklung der Rune Factory-Reihe und ihre Entwicklung über neun Titel, die im Laufe von 18 Jahren erschienen sind, hat sich Rune Factory Series Director Shiro Maekawa dem Stream angeschlossen, um ein neues Video zu Rune Factory: PROJECT DRAGON vorzustellen, das einen Blick auf die Protagonisten des Titels wirft.

Die Spieler können entweder als Subaru oder als Kaguya spielen, zwei neue Erdbewohner mit einer Besonderheit: Sie nutzen die Kraft des Tanzes und nicht die des Ackerbaus, um mit der Welt um sie herum zu kommunizieren und zu interagieren. Dieser neue Ansatz, mit der Welt zu interagieren, beinhaltet Werkzeuge, die nicht zum Kampf gehören, wie Sonnenschirme und Trommeln, Waffen aus der Serie, wie Schwerter, und brandneue Waffentypen, mit denen man experimentieren kann, wie Bögen und Talismane.

DAEMON X MACHINA: Titanic Scion wurde erstmals während der letztjährigen Marvelous Game Showcase enthüllt und bildete den Abschluss der Show, auf der Präsident Sato-san einen eindrucksvollen Blick auf die Mech-Action-Fortsetzung des ersten Marvelous-Studios gab. Weitere Details wie Plattformen und ein Veröffentlichungsfenster werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.