Showcase 2024: Aufzeichnung zum Xbox Games Showcase 2024 in 4K

Hier gibt es die Aufzeichnung zum Xbox Games Showcase 2024 in 4K mit 60fps. Im Anschluss gibt es die Call of Duty: Black Ops 6 Direct zu sehen!

Ihr habt den Xbox Games Showcase 2024 verpasst? Dann habt ihr ein wahres Feuerwerk an neuen Spielen und Ankündigungen verpasst! Also lehnt euch zurück und genießt die Show in der Aufzeichnung in 4K mit 60fps:

Xbox Games Showcase 2024

Call of Duty: Black Ops 6 Direct