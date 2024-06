Showcase 2024: Aufzeichnung zum Xbox Meet the Creators Panel

Nach den zahlreichen Ankündigungen und Enthüllungen beim vergangenen Xbox Games Showcase hat sich Xbox im Zuge eines knapp einstündigen Meet the Creators Panels mit einigen der Entwickler der wichtigsten Spiele zusammengesetzt.

Zu Anfang unterhalten sich Treyarch Associate Design Director Kevin Drew, The Coalition Studio Creative Director Matt Searcy und The Coalition Studio Brand Director Nicole Fawcette über die DNA der Marken Gears of War und Call of Duty.

Anschließend sprechen Game Director Carrie Patel von Obsidian Entertainment und Senior Director of Production Earnest Yuen von World’s Edge über die fesselnden Welten von Avowed und Age of Mythology: Retold.

Zu guter Letzt diskutieren Creative Director Hugo Matin von id Software und VP und Executive Producer Marc-Alexis Côté von Ubisoft über technologische sowie Gameplay-Innovationen innerhalb der Doom- und Assassin’s Creed-Reihen.