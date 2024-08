Showcase 2024: Das wird beim Call of Duty Next gezeigt

Autor:, in / Showcase 2024

Das ist der Programmplan für die das Call of Duty Next-Event Ende August.

Schon länger ist bekannt, dass Treyarch am 28. August ein Call of Duty Next Event veranstalten wird.

Doch was wird der Entwickler bei dem Event zeigen?

Natürlich steht Call of Duty: Black Ops 6 im Fokus. Der neue Shooter wird am 25. Oktober erscheinen. Erstmals wird ein neuer Teil der Reihe auch im Xbox Game Pass zum Launch abrufbar sein.

Für das Event Call of Duty Next dürfen sich Fans auf folgende Programminhalte freuen:

Black Ops 6 Live Gameplay Enthüllungen

Black Ops 6 Zombies

Die Zukunft von Warzone

Mobile Rundown: Call of Duty Mobile & Warzone Mobile

Live-Gameplay von euren Lieblings-Streamern

Und mehr