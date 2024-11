Showcase 2024: Die Gaming Zone der COMIC CON STUTTGART kehrt zurück

Autor:, in / Showcase 2024

Nach dem Erfolg der ersten Auflage der Gaming Zone auf der CCON | Comic Con Stuttgart geht es in diesem Jahr am 30. November und 1. Dezember direkt weiter.

Die Gaming Zone für alle videospielbegeisterten Besucher der Popkultur-Convention bietet in diesem Jahr eine 20% größere Fläche in Halle 4 und präsentiert eine bunte Mischung aus Spielstationen, Turnieren, Mitmach-Aktionen und einer Bühne mit spannendem Showprogramm. Der beliebte Gamingjournalist und Moderator Felix Rick führt erneut durch zwei Tage eines spaßig-interaktiven Bühnenprogramms.

Die 600 m² große Gaming Zone begrüßt in diesem Jahr erneut einen Mix der bekanntesten Videospiel-Publisher wie Bethesda, Bandai Namco, Ubisoft und PLAION sowie unabhängigen Indie-Studios und Publishern wie Deck13 Spotlight oder CobraTekku Games.

In diesem Jahr gibt es neben dem 5 Meter großen Vault Boy aus Fallout eine interaktive Fallout-Fotokulisse, an der Fans das perfekte Erinnerungsfoto schießen können.

Die Macher des im Dezember erscheinenden Videospiel-Blockbusters Indiana Jones und der Große Kreis haben sich ebenfalls etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Am Fotostand können sich die Besucher in Indiana Jones verwandeln – stilecht mit Hut und Peitsche vor Dschungelkulisse. Das Abenteuer ruft!

Am CCON-Samstag wird zudem das spektakuläre Indiana Jones Luftschiff erwartet, das über Stuttgart fliegen und Teil der Gewinnspielaktion #IndyAroundEurope ist. Den Premierenflug absolvierte das Luftschiff am vergangenen Wochenende zur Lucca Comics & Games in Italien. Weitere Informationen zu Flugzeiten und dem Gewinnspiel folgen.

Ein weiteres Highlight der Gaming Zone werden die täglichen TEKKEN 8-Turniere, für die sich Besucher an den Spielstationen qualifizieren und Merch-Pakete gewinnen können. Bei Nitrado, dem weltweit führenden Gameserver-Host, gibt es Herausforderungen, Nervenkitzel und exklusive Preise.

Sammler und Popkultur-Fans finden beim Handelskonzern Müller, Partner der diesjährigen Gaming Zone, exklusive FUNKO POPs, darunter Figuren aus den beliebten Franchises One Piece, Dragon Ball Z, aber auch Non-Anime-Franchises wie Marvel, Godzilla und Star Wars.

Neben FUNKO POPs gibt es auch weitere exklusive Sammlerfiguren, wie die „Monkey D. Luffy Run! Run! Run! 15th Anniversary“-Figur von Mega House. Diese und weitere Figuren sind in Deutschland ausschließlich auf der CCON | Comic Con Stuttgart erhältlich.

An den Spielstationen können sich Besucherinnen und Besucher auch dieses Jahr wieder auf das Karaokespiel Let’s Sing 2025 freuen, der Let’s Sing Contest mit Dragqueen Aria Addams wird dieses Jahr sogar an beiden Tagen stattfinden.

Für Besucher ab 16 Jahren bringt Ubisoft das jüngst erschienene Star Wars Outlaws nach Stuttgart – die dazugehörige Foto-Möglichkeit ist natürlich für alle Altersgruppen zugänglich. Zudem werden sich die Synchronsprecher von Genshin Impact (Erika Harlacher, Khoi Dao, Laura Stahl) und Baldur’s Gate 3 (Tamaryn Payne & Theo Solomon) auf der Gaming Zone Stage die Ehre geben.

Die Spiele der Gaming Zone auf der CCON | Comic Con Stuttgart auf einen Blick:

Turn-Based-Strategie Antisuns (Nicolai Czempin)

Action-RPG Drova – Forsaken Kin (Just2D / Deck13 Spotlight)

CRPG The Edge of Allegoria (Button Factory Games / CobraTekku Games)

Action-Roguelike Footgun: Underground (Turtle Knight Games / CobraTekku Games)

Action-Adventure Funko Fusion (1010 Games Ltd./ Skybound Games)

Beat-Em-Up The Karate Kid: Street Rumble (Odaclick Game Studios / GameMill Entertainment)

Stealth-Platformer Kiyo: Bunny Tyranny (Pixelrats / CobraTekku Games)

Turn-Based-Strategie Knights in Tight Spaces (Ground Shatter / Raw Fury)

Karaokespiel Let’s Sing 2025 (Voxler Games / PLAION)

Citybuilder Let Them Trade (Spaceflower / ByteRockers’ Games)

Sportspiel Looney Tunes: Wacky World of Sports (Bamtang Games / GameMill Entertainment)

Top-Down-Roguelite Net.Attack() (ByteRockers’ Games)

Deckbuilder Solnox – Grimoire of Seasons (ByteRockers’ Games)

Action-Adventure Star Wars Outlaws (Massive Entertainment / Ubisoft)

Beat-Em-Up Game TEKKEN 8 (Bandai Namco Studios Inc. – TEKKEN Project / Bandai Namco Entertainment)

Weitere Aussteller und Programmpunkte:

Exklusive Sammlerfiguren in der Collector’s Corner bei Müller

Dschungelruine-Fotostation aus Indiana Jones und der Große Kreis

Interaktive Fallout Rückeroberungstag-Fotokulisse

Gameserver-Host Nitrado

Vault Boy aus Fallout

yfood Probier-Bar

Synchronsprecher von Genshin Impact (Erika Harlacher, Khoi Dao, Laura Stahl)

Synchronsprecher von Baldur’s Gate 3 (Tamaryn Payne, Theo Solomon)

Wer in Stuttgart nicht persönlich dabei sein kann, kann den Livestream vom offiziellen Gaming Zone-Medienpartner und Videospielmagazin Gameswelt auf YouTube unter youtube.com/@gameswelt verfolgen.

Unter dem Motto „BE A HERO! Save The Day One Game At A Time“ findet zeitgleich zur Messe für insgesamt eine Woche auf der digitalen Plattform Steam ein Event-Sale statt, bei dem neben den vor Ort anspielbaren Titeln über 100 weitere Spiele teilweise mit Rabatt angeboten werden.

Weitere Informationen zu den Ausstellern, dem digitalen Steam Event sowie dem Bühnenprogramm sind auf der offiziellen CCON-Website in der Rubrik Gaming Zone zu finden.