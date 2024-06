Showcase 2024: ESDigital bei den Summer Shows dabei

Begleiten das ESDigital Team in L.A. und online bei den Aktivitäten des Summer Games Festes in dieser Woche

ESDigital Games freut sich, diese Woche nach Los Angeles zu reisen und während des Summer Games Festes an einer Reihe von spannenden Live- und Online-Events teilzunehmen. Seid dabei, wenn das Team aufregende neue Gameplay-Trailer enthüllt und Demos von einigen ihrer kommenden Spiele veranstaltet.

Begleitet das Team von Lofty Sky Entertainment bei der Präsentation eines brandneuen Levels des kommenden Sky of Tides, dem handlungsorientierten Sci-Fi-Abenteuer mit RPG-Elementen, das in einem technologisch fortgeschrittenen Universum am Rande des Krieges spielt.

Neben dem brandneuen Gameplay wird das Team auch einen ersten Blick auf den noch nie gezeigten Trailer der zum Spiel gehörenden Zeichentrickserie Sky of Tides: Atla, die in der gleichen Welt wie das Spiel spielt. Sky of Tides wird auf den Play Days in der Indie Angels Cabana zu sehen sein.

Vier aufregende Titel werden bei der Live-Präsentation mit spielbaren Versionen des düsteren Sci-Fi-Stealth-Action-Abenteuers Steel Seed, des stilvollen 2D-Metroidvania AWAKEN – Astral Blade, des Sci-Fi-Abenteuers Sky of Tides und des storygetriebenen Action-Shooters Memory Lost beim Guerilla Collective Live Showcase zu sehen sein.

Begleitet Roberto Semprebene, COO von Steel Seed-Entwickler Storm in a Teacup, und Alex Kudishov, Executive Producer bei ESDigital Games, auf der Veranstaltung und erleben Sie die neuesten spielbaren Versionen dieser großartigen Titel.

Die PC Gaming Show feiert ihr 10-jähriges Jubiläum und ESDigital Games ist begeistert, Teil des Programms zu sein. Schaltet auch hier ein, um brandneue Gameplay-Trailer für das düstere Sci-Fi-Stealth-Action-Adventure Steel Seed des Entwicklers Storm in a Teacup und den beeindruckenden Adventure-Titel Island of Winds des isländischen Studios Parity Games zu sehen.

Sämtliche Shows könnt ihr selbstverständlich hier auf XboxDynasty.de live und in Farbe mitverfolgen!