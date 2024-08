Showcase 2024: Gamescom Opening Night Live startet um 20:00 Uhr

Autor:, in / Showcase 2024

Auf der Opening Night Live präsentiert Moderator Geoff Keighley ab 20:00 Uhr direkt von der Gamescom in Köln die neusten Ankündigungen, Trailer und mehr.

Freut euch auf Neuigkeiten zu Spielen wie Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals, Indiana Jones and the Great Circle, Civilization VII und Dune Awakening sowie Neuankündigungen.

Mehr zum geplanten Programm der Opening Night Live findet ihr hier.