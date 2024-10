Showcase 2024: Gruseliges Line-up zum Indie Horror Showcase

Nachdem sich die Zahl der Einreichungen für das Showcase 2023 mehr als verdoppelt hat, freut sich der Indie-Horror-Publisher DreadXP, das Lineup für sein kommendes Indie Horror Showcase bekannt zu geben.

In Zusammenarbeit mit The Media Indie Exchange (The MIX) wird das Showcase am Donnerstag, den 24. Oktober um 10 Uhr PDT ausgestrahlt.

Der Indie Horror Showcase 2024 wird von John Wolfe moderiert, einem etablierten Content- Creator im Horror-Genre, der für seine Video-Essays, Horrorfilm-Kommentare, Geisterentlarvungen, Gänsehaut-Retrospektiven und Horror-Game-Playthroughs bekannt ist.

Die diesjährige Sendung wird über 60 brandneue, gruselige Trailer enthalten, darunter Ankündigungen, Premieren, Demo-Veröffentlichungen, neue Informationen und… Überraschungen, die Sie auf Trab halten werden.

Hier ein kleiner Einblick in einige der Studios, die sich beim Indie Horror Showcase präsentieren:

Nightdive Studios (The Thing: Remastered)

Wayforward (Clock Tower: Rewind)

Misfit Village & Nordcurrent Labs (Go Home Annie)

POLLARD STUDIO LLC & Wired Productions (KARMA: The Dark World)

Torture Star Video (Sniper Killer)

à la mode games & Akupara Games (Sorry We’re Closed)

David Wehle (We Harvest Shadows)

Und mehr!

Auch wenn das DreadXP-Team in diesem Jahr keine eigenen Neuankündigungen für den Showcase präsentieren wird, solltet ihr euch vorsehen und die Augen nicht verschließen… in diesem Monat gibt es noch viele aufregende Neuigkeiten zu berichten.