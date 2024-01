Showcase 2024: Keine Shadow Drops beim Xbox Developer Direct

Der 18. Januar 2024 steht ganz im Zeichen des Developer Direct Livestreams und bringt gewiss eine Menge neue Eindrücke mit sich. Der Fokus liegt auf Titeln, die mit Spannung erwartet werden. Das wären Avowed, Ara: History Untold, Senua’s Saga: Hellblade II und das noch titellose Indiana Jones-Spiel.

Solltet ihr darauf gehofft haben, dass neben neuen Trailern, Infos und Gameplay-Eindrücken auch der ein oder andere Shadow Drop dabei ist, dann hat ein neuer Blogpost von Xbox Wire schlechte Neuigkeiten im Gepäck.

Dort heißt es unter der Frage-/Antwort-Sektion zum Developer Direct, dass alle Spiele, die während der Show vorgestellt werden, später im Jahr erscheinen werden. Details folgen während des Events.

Im Anschluss an das Developer Direct geht es übrigens direkt mit dem The Elder Scrolls 2024 Global Reveal weiter. Der Livestream wird euch das große Update des Jahres präsentieren und aufzeigen, was euch in den kommenden Monaten erwartet.

Zuvor, ab 18 Uhr unserer Zeit, präsentiert außerdem Blizzard einen Diablo IV Developer Update Livestream.