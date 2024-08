Showcase 2024: Morgen ist Tag der Abrechnung mit THQ Nordic

Morgen um 21:00 Uhr deutscher Zeit startet der Digital Showcase von THQ Nordic. Die Pre-Show beginnt um 20:45 Uhr. Das Unternehmen nennt die Show selbst: „Tag der Abrechnung“ und wird zahlreiche Updates zu Spielen und neue Titel präsentieren.

THQ Nordic verkündet: „Wir versprechen, dass dies die letzte, endgültige Erinnerung ist – noch zwei Nächte bis zum Digital Showcase von THQ Nordic! Um wie viel Uhr? Ihr habt es erraten: Freitag, 2. August um 12:00 PM PDT / 3:00 PM EDT / 8:00 PM BST / 9:00 PM CEST.“

„Für diejenigen, die es noch nicht wussten: THQ Nordic’s Digital Showcase wird euch eine Reihe von spektakulären Spiel-Updates, Teasern und Neuankündigungen bieten. Mit dabei sind unter anderem das mit Spannung erwartete Gothic 1 Remake, Titan Quest II, Way of the Hunter, Disney Epic Mickey: Rebrushed, und mehr!“

„Ihr wollt noch einen Teaser? Na gut. _ _ e E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“

„Und vergesst nicht, dass unsere Freunde von HandyGames das Event mit einer aufregenden Pre-Show einleiten werden, also schaltet rechtzeitig ein! Die Pre-Show beginnt um 11:45 AM PDT / 08:45 PM MESZ.“