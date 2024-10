Showcase 2024: Offizieller Termin zum Xbox Partner Preview Event

Das Gerücht hat sich bestätigt und so hat Microsoft den offiziellen Termin zum Xbox Partner Preview Event bekannt gegeben. Die Show startet am 17. Oktober 2024 um 19:00 Uhr.

Xbox Partner Preview Event

Microsoft verkündete:

„Wir freuen uns sehr, euch die nächste Xbox Partner Preview ankündigen zu können, die am Donnerstag, den 17. Oktober, stattfinden wird – unsere Sendung, die sich ausschließlich um Spiele dreht.“

„In der neuesten Ausgabe stellen wir euch eine Mischung aus neuen und kommenden Spielen von unglaublichen Partnern wie Remedy Entertainment, SEGA, 505 Games und vielen anderen vor, mit mehr als einem Dutzend neuer Trailer im Laufe von etwa 25 Minuten.“

„Während der Xbox Partner Preview erhaltet ihr einen ersten Blick auf das Gameplay der nächsten Erweiterung von Alan Wake II The Lake House, einen actiongeladenen neuen Trailer zu Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, einen Blick auf mehrere Endgegner im Dark-Fantasy-Actionspiel Wuchang: Fallen Feathers, mehrere Weltpremieren und weitere großartige Titel, die für Xbox-Konsolen, Windows PC und Game Pass erscheinen.“