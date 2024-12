Showcase 2024: Slitherine Next 2024 Aufzeichnung und Zusammenfassung

Weihnachten ist zwar noch ein paar Wochen entfernt, aber Strategie-Enthusiasten packen schon jetzt einige fantastische Leckerbissen aus. Auf dem heutigen Slitherine Next-Event wurde das neue Fantasy-Spiel RuneQuest Warlords angekündigt, einen neuen kostenlosen Modus für den RTS-Bestseller Starship Troopers: Terran Command, das lang erwartete Veröffentlichungsdatum für Broken Arrow und drei neue, unverzichtbare DLCs, die den Spielern ab sofort zur Verfügung stehen.

Die Aufzeichnung gibt es hier:

Obwohl das RuneQuest-Tabletop-Rollenspiel seit über vierzig Jahren ununterbrochen in den Häusern von Millionen von Fans gespielt wird, hat sich noch kein Videospiel an die magischen Kriege und Schlachten dieses legendären Settings herangewagt – bis jetzt. Unerwartet, wie eine Horde von Broo Marauders, die in die Schlacht stürmen, haben der Videospiel-Publisher Slitherine und der Entwickler Volmi – a Virtuos Studio RuneQuest Warlords angekündigt, die allererste Videospieladaption eines der berühmtesten und beliebtesten RPGs aller Zeiten.

Rundenbasierte Fantasy-Schlachten in der Bronzezeit. Das glorreiche Fantasy-Rollenspiel-Setting von Glorantha, das vor über 40 Jahren entwickelt wurde und von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt geliebt wird, ist die perfekte Kulisse für die rundenbasierten taktischen Kämpfe in RuneQuest: Warlords. Obwohl es sich nicht um ein vollständiges RPG handelt, spiegelt dieser Strategie-PC-Titel das Erbe des Tabletop-Spiels wider, das für seine realistischen Kampfmechanismen und das unglaublich flexible und kultige D100-System bekannt ist.

Broken Arrow ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2025, und seine Leistung während der jüngsten offenen Multiplayer-Beta im November unterstreicht sein Potenzial. Die Beta zog über eine halbe Million Spieler an, was es zu einem der meistgespielten Strategiespiele auf Steam machte und es in die Top 50 der meistgewünschten Spiele auf Steam katapultierte.

Die Popularität des Spiels ging über das Spielen hinaus: Über 340.000 Stunden Spielzeit und fast 7.000 Stunden Streaming beweisen, dass das Spiel eine große und engagierte Fangemeinde hat. Mit seiner Spieltiefe und -mechanik bietet Broken Arrow bereits jetzt ein Erlebnis, das Strategie-Enthusiasten auf allen Ebenen anspricht.

Starship Troopers: Terran Command ist eines der am besten bewerteten RTS-Spiele auf Steam. Es wurde 2022 veröffentlicht, hat eine beeindruckende Bewertung von 88 % mit über 8.000 Bewertungen und eine konstant hohe Anzahl von Spielern auf Steam, was es zu einem der erfolgreichsten RTS-Spiele der letzten 24 Monate macht.

Der neue Astra Militarum DLC für Warhammer 40.000: Battlesector, wurde veröffentlicht. Der achte DLC fügt sechzehn Einheiten hinzu, die zur Verteidigung und zum Kampf für den Imperator zur Verfügung stehen.

Die Astra Militarum sind das Fundament der Stärke des Imperiums: eine riesige, loyale und geeinte Kampftruppe, die in der gesamten Galaxis ihresgleichen sucht. Bekannt für ihre überwältigende Zahl, ihre gewaltige Feuerkraft und ihre unerschütterliche Loyalität zum Imperator, verkörpern die Astra Militarum die Macht des Imperiums auf dem Schlachtfeld.

Terminator: Dark Fate – Defiance: We Are Legion ist der erste DLC für Terminator: Dark Fate – Defiance. In diesem DLC haben die Spieler die Möglichkeit, die Kontrolle über die Legion zu übernehmen, deren einziges Ziel es ist, den menschlichen Widerstand auszulöschen. We Are Legion bietet eine neue Einzelspielerkampagne, ein weiterentwickeltes Armeemanagementsystem, das das strategische Gameplay vertieft, und neue taktische Optionen, darunter Modifikationen für den Legion-Panzer und die Artillerie, Rauchschilde und einen Selbstzerstörungsmodus für Legion-Fahrzeuge.

Terminator: Dark Fate – Defiance: We Are Legion ist ab sofort auf Steam erhältlich. Terminator: Dark Fate – Defiance ist im Rahmen des Slitherine-Publisher-Verkaufs um 30 % reduziert.