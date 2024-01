Showcase 2024: So könnt ihr die Xbox Developer Direct mitverfolgen

Autor:, in / Showcase 2024

Nicht vergessen, am 18. Januar findet die Developer_Direct von Xbox statt. So könnt ihr die Show live mitverfolgen!

Nicht mehr lange, bis am Donnerstag, dem 18. Januar um 21:00 Uhr deutscher Zeit die Developer_Direct von Xbox startet und einen Blick auf erscheinende Spiele für Xbox Series X|S, PC und Game Pass gewährt.

Das Programm ist richtig vollgepackt! MachineGames wird Indiana Jones ausführlich präsentieren, das Team von Obsidian verspricht einen Deep Dive in das kommende Fantasy-Action-RPG Avowed, während Oxide Games neues Gameplay von Ara: History Untold zeigen und weitere Details verraten wird.

Ninja Theory wiederum nimmt das Publikum mit nach Cambridge in das Studio, um Einblick in die Entwicklung von Senua’s Saga: Hellblade II zu gewähren, an dem das Team mit Ehrgeiz und akribischer Sorgfalt arbeitet.

Während auf der Developer_Direct keine neuen Informationen zu Activision Blizzard King-Spielen erfolgen, brodelt die Gerüchteküche darüber, was Microsoft über die bekannten Inhalte hinaus geplant haben könnte.

Über folgende offizielle Kanäle wird die Developer_Direct im Livestream übertragen:

Dazu wird die Show von regionalen Xbox- und Bethesda Kanälen und auf Steam gestreamt, während sie am Freitag, dem 19. Januar, auch auf der chinesischen Plattform Bilibili ausgestrahlt wird.

Der Tag bietet vor und nach der Show interessante Inhalte. Früher am Tag, ab 18 Uhr, findet Blizzards Entwickler-Update-Livestream zu Season 3 von Diablo IV statt, während ZeniMax Online Studios um 22:00 Uhr deutscher Zeit das größte Update des Jahres für The Elder Scrolls Online vorstellt.