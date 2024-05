Showcase 2024: Spanische Messe Guadalindie mit 2500 Besuchern

Guadalindie, die unabhängige Videospielmesse in Südspanien, hat ihre erste Veranstaltung mit mehr als 2.500 Besuchern abgeschlossen.

Die Veranstaltung, die am 3. und 4. Mai im FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) stattfand, hat sich zum Ziel gesetzt, die neue jährliche Referenzveranstaltung für Videospielprofis und -fans in ganz Europa zu werden. Sie bietet ein jährliches Event, das Fachleute, Entwickler, Investoren und alle Videospielfans zusammenbringt, die wissen möchten, was in Südspanien und Europa entwickelt wird.

Guadalindie wurde von MálagaJam, einer gemeinnützigen Organisation, in Zusammenarbeit mit der FYCMA organisiert. Ihr Ziel war es, das Talent unabhängiger Videospielentwickler zu fördern und die geschlechtsspezifische, rassische und thematische Vielfalt in Videospielen zu unterstützen.

Raúl López, Messedirektor und Vizepräsident von MálagaJam: „Guadalindie 2024 war ein durchschlagender Erfolg, der die unglaubliche Vielfalt und Qualität der präsentierten Titel sowie den Enthusiasmus und die Kreativität der teilnehmenden Titel unterstreicht. Die Besucher waren beeindruckt von der Vielfalt der einzigartigen Erlebnisse, die die Veranstaltung bot. Es ist uns gelungen, Guadalindie als unumgänglichen Treffpunkt für die Indie-Community in der Videospielbranche zu etablieren.“

Lucía Herrero, Präsidentin von MálagaJam: „Der Erfolg von Guadalindie beweist die Vitalität und das exponentielle Wachstum der Indie-Industrie in Spanien. Die Organisation von Veranstaltungen dieser Größenordnung fördert nicht nur die Vielfalt und Innovation in der Videospielindustrie, sondern stärkt auch die Bindung zwischen Entwicklern und Spielern, was den Sektor noch weiter in Richtung neuer kreativer und kommerzieller Grenzen vorantreibt.“

Unter den Rednern befanden sich führende Persönlichkeiten der internationalen Videospielindustrie wie der kanadische Entwickler Daniel Mullins, Schöpfer von „Inscryption“, der Narrative Designer Leigh Alexander, der an der „Reigns“-Saga gearbeitet hat. Weitere Redner waren Daniel Benmergui, argentinischer Entwickler und Schöpfer von „Storyteller“, die UI/UX-Design-Beraterin und Gründerin von Limit Break Mentorship, Anisa Sanusi sowie die unabhängige Tech-Künstlerin und Pädagogin Freya Holmèr.

Alle Vorträge und Workshops, die von nationalen und internationalen Rednern gehalten wurden, wurden auf Twitch übertragen und werden auf dem MálagaJam YouTube-Kanal verfügbar sein.

Im Ausstellungsbereich gab es mehr als 60 Stände mit Videospielen, die sowohl von Fachleuten als auch von der breiten Öffentlichkeit ausprobiert werden konnten, um die Entwickler zu treffen und den Entwicklungsprozess hinter den Spielen zu entdecken.

Darüber hinaus gab es auf der Guadalindie einen Business-Bereich, in dem internationale Publisher wie Team17, RawFury und Devolver Digital oder nationale Unternehmen wie SelectaPlay oder Jandusoft mit Entwicklern über Geschäftsmöglichkeiten sprechen konnten.

Die Organisation verlieh auch die Goti Awards, die die Teilnehmer mit Aspekten wie „gute Stimmung“, „das appetitlichste Videospielessen“ oder das „beste Wortspiel“ belohnen sollten.