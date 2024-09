Showcase 2024: State of Play für 24. September geplant – Gerücht

Autor:, in / Showcase 2024

SONY plant angeblich am 24. September eine State of Play Präsentation mit noch unbekanntem Inhalt.

Schon Ende August wurde eine State of Play Präsentation für September vorausgesagt. Bisher gab es aber nur die Enthüllung der neuen Modells PlayStation 5 Pro.

Wie der Journalist Jeff Grubb gestern im neusten Giant Bomb-Podcast noch einmal bestätigte, ist eine State of Play weiterhin für diesen Monat angesetzt.

Im Gegensatz zum letzten Mal wurde er ein wenig konkreter, was den Termin betrifft. Die State of Play soll in zwölf Tagen stattfinden. Das wäre der 24. September.

Über Inhalt und Umfang der Präsentation kann derzeit nur spekuliert werden. Wahrscheinlich werden First Party-Spiele gezeigt, inklusive Gameplay-Material auf der PlayStation 5 Pro.