Showcase 2024: Summer Game Fest 2024 stellt erste Partner vor

Das Summer Game Fest 2024 stellt erste Partner vor und veröffentlicht eine Liste an teilnehmenden Unternehmen.

Das Summer Game Fest 2024 stellt erste Partner vor, die bei der Show dabei sein werden. Hier gibt es direkt die Liste der ersten 55 teilnehmenden Unternehmen. Weitere sollen bald angekündigt werden.

2K, Amazon Games, Annapurna Interactive, Arc Games, Atari, Bandai Namco Entertainment, Blumhouse Games, Bokeh Game Studio, CAPCOM, Day of the Devs, Deep Silver, Devolver Digital, Discord, Dolby, Electronic Arts, Embark Studios, Epic Games, Focus Entertainment, Funcom, HoYoverse, iam8bit, Indie Angels, Innersloth, Ironmace, Jyamma Games, Level Infinite, Magic the Gathering, Meta, NCSoft, NetEase Games, Netflix Games, Nexon, Niantic, Party Animals, PLAION, PlayStation, Pocketpair, Private Division, Razer, Riot Games, S-GAME, Samsung Gaming Hub, Seasun Games, SEGA, SNK, Steam, Sunblink, Supercell, Thunderful Games, TiMi Studio Group, Torn Banner Studios, Ubisoft, Uncapped Games, WB Games und Xbox.

Das Summer Game Fest 2024 startet am 7. Juni um 23:00 Uhr deutscher Zeit.