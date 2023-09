Showcase 2024: Summer Game Fest für 2024 bestätigt

Ob sich in Sachen E3 jemals wieder etwas tut, ist fraglich, doch seit 2020 bietet der Sommer mit dem Summer Game Fest bietet auf jeden Fall auch ein anderes spannendes Gaming-Event. Dieses kehrt im Juni 2024 ein weiteres Mal zurück, wie Geoff Keighley in einem Tweet verkündete. Veranstaltet wird das Event erneut in Los Angeles, dank Live-Übertragungen und einer wahren Schwemme von Ankündigungen wird man voraussichtlich aber auch international wieder „dabei“ sein.

Ein konkretes Datum für das Summer Game Fest hat Geoff Keighley noch nicht genannt, aber in den kommenden Monaten wird es natürlich weitere Infos geben, verspricht er.

Next June, @SummerGameFest returns to Los Angeles for a spectacular celebration of what's next in gaming.

Stay tuned for more details in the coming months! pic.twitter.com/5dcrQ30Fiu

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 7, 2023