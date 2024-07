Showcase 2024: THQ Nordic Ankündigungen, Updates und mehr im August

Autor:, in / Showcase 2024

Die Community sagte: „Let them cook“ und THQ Nordic’s 2024 Showcase wird serviert! Neue Ankündigungen, Updates und mehr gibt es im August!

Liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Unterhaltung, bitte einmal die Stifte raus und den 2. August 2024 im Kalender ankreuzen: Es ist wieder Showcase-Zeit!

Der THQ Nordic Digital Showcase 2024 wird am Freitag, 2. August 2024, um 21:00 MESZ ausgestrahlt und wird einen Ausblick auf Spiele gewähren.

Freut euch auf Neuigkeiten und vor allem erstes Gameplay zu kommenden Hits, dem Gothic Remake und Titan Quest II, Disney Epic Mickey: Rebrushed oder Way of the Hunter.

Dazu gibt es Updates zu bereits angekündigten Spielen und bekannten Marken. Komplett neue Ankündigungen, von denen noch niemand etwas ahnt und ein paar schelmische kleine Teaser, von Spielen, die noch Zeit brauchen, dürfen auch nicht fehlen.