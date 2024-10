Showcase 2024: Warcraft 30th Anniversary Stream im November

Eine besondere Präsentation plant Blizzard Entertainment, um 30 Jahre Warcraft zu feiern.

Für den 13. November, 19:00 Uhr ist ein Stream angesetzt, in dem der Entwickler einen Ausblick in die Zukunft geben wird.

In der Ankündigung spricht man von epischen Überraschungen, die man nicht verpassen sollte:

„Es ist ein wichtiges Jahr für das Warcraft-Universum, und ganz gleich, ob ihr ein Fan von Hearthstone seid, euch in Warcraft Rumble ins Chaos stürzt, die Welt von Azeroth zum ersten Mal in Warcraft: Orcs & Humans betreten habt oder World of Warcraft spielt, im Direct-Stream zum 30. Jubiläum von Warcraft ist für alle etwas dabei. Ihr wollt euch diesen Moment und die epischen Überraschungen nicht entgehen lassen.“

Im Anschluss an den Stream wird es noch das Konzert „World of Warcraft: 20 Years of Music“ geben, in dem ein Ensemble aus 190 Künstlern zusammenkommt, um die Musik des MMOs zu feiern.