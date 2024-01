Showcase 2024: Whitethorn Winter 2024 Event mit ID@Xbox

ID at Xbox, Safe In Our World und Take This schließen sich Whitethorn Games für den kommenden Whitethorn Winter 2024 Showcase im Februar an.

Whitethorn Games – Herausgeber von inklusiven, zugänglichen und unkomplizierten Independent-Spielen – freut sich, heute bekannt geben zu können, dass ID at Xbox, Safe In Our World und Take This beim Whitethorn Winter 2024 Showcase des Herausgebers im Februar dabei sein werden.

Zusammen mit Whitethorn Games setzen sich diese Branchenführer für die Verbesserung der Spielindustrie ein, indem sie einen integrativen, zugänglichen und repräsentativen Raum für Entwickler, Branchenexperten und Spieler gleichermaßen fördern.

Während des Showcase werden sie über ihre laufenden Bemühungen berichten, unterrepräsentierten Stimmen in der Spielentwicklung mehr Gehör zu verschaffen, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu fördern, positive Initiativen innerhalb der Gaming-Community zu diskutieren und einen zugänglichen Raum für so viele Spieler wie möglich zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, gemeinsam mit ID at Xbox, Safe In Our World und Take This unser Engagement für eine breitere, einladendere und inklusivere Branche zu zeigen“, so Matthew White, CEO von Whitethorn Games. „Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der jede Stimme gehört wird, jeder Spieler vertreten ist und das Spielerlebnis für alle bereichert wird.“

Am 8. Februar um 1:00 PM EST / 11:00 AM PST / 19:00 Uhr deutscher Zeit auf der YouTube-, Twitch- und Steam-Seite von Whitethorn Games wird der Publisher exklusive Enthüllungen über neue und kommende Spiele, darunter Botany Manor, Magical Delicacy und Mythwrecked: Ambrosia Island geben.

Das Event gewährt einen Blick hinter die Kulissen seiner Partnerstudios und seines Teams und gibt Einblicke in seine Bemühungen um Barrierefreiheit. Die Zuschauer werden von den Organisationen hören, mit denen Whitethorn Games eng zusammengearbeitet hat, um Spielern auf der ganzen Welt vielfältige, inklusive und barrierefreie Spiele zu bieten.

Das ID at Xbox Developer Acceleration-Program hat es sich zur Aufgabe gemacht, unterrepräsentierte Entwickler mit den Ressourcen und Informationen auszustatten, die sie benötigen, um ihre Kreativität, Innovation und Originalität auf die Xbox zu bringen.

Durch die Bereitstellung von wichtigen Ressourcen, Mentoren und finanzieller Unterstützung beabsichtigt das Programm Barrieren abzubauen und will sicherstellen, dass diverse Entwickler die nötigen Werkzeuge und Möglichkeiten haben, um in der Spielentwicklung erfolgreich zu sein. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von ID at Xbox, Inklusion zu fördern und positive Veränderungen in der Gaming-Community voranzutreiben.

Einen Teaser-Trailer zum Showcase gibt es hier: