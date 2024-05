Showcase 2024: Xbox Games Showcase in 30 Sprachen

Autor:, in / Showcase 2024

Der Xbox Games Showcase und die Call of Duty Direct Show werden in 30 Sprachen auf den unterschiedlichsten Plattformen ausgestrahlt.

Der Xbox Games Showcase findet am 9. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt, wie wir bereits berichtet haben. Der Showcase wird der Erste sein, in dem Spiele von Activision, Blizzard, Bethesda, und den Xbox Game Studios sowie Titel von Third Party-Partnern vorgestellt werden.

Wie beim letztjährigen Double-Feature mit der Starfield Direct erwarten euch direkt im Anschluss an den Showcase exklusive Einblicke in den nächsten Teil einer beliebten Franchise. Microsoft versucht hieraus ein Geheimnis zu machen, aber es ist längst klar, dass es sich hierbei um das neue Call of Dury-Spiel handelt.

Microsoft hat zudem bestätigt, dass beide Livestreams über mehrere Plattformen in mehr als 30 Sprachen verfolgt werden können.

Youtube.com/Xbox

Twitch.tv/Xbox

Twitch.tv/XboxASL

Facebook.com/Xbox