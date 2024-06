Showcase 2024: Xbox Games Showcase startet um 19:00 Uhr

Autor:, in / Showcase 2024

Verpasst nicht das Xbox Game Showcase mit Neuigkeiten zu First- und Third-Party-Spielen für Xbox und PC.

Das diesjährige Xbox Games Showcase wird das erste sein, der Spiele aus dem Portfolio an Studios von Activision, Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios zeigt. Darüber hinaus werden auch Spiele von Third-Party-Entwicklern- und Publishern präsentiert.

Um 19:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr das Xbox Games Showcase live mitverfolgen.

Wir haben euch den Livestream via Twitch eingebunden. Unter dem Video findet ihr noch weitere Möglichkeiten via YouTube und Co.

Wichtig: Bleibt nach dem Xbox Games Showcase unbedingt dran, denn es folgt nahtlos ein Deep Dive zu Call of Duty: Black Ops 6 im Direct Showcase!



Dazu laden wir euch zu einem neuen Xbox Starfield Mega Gewinnspiel ein: