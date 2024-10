Showcase 2024: Xbox Partner Preview findet um 19:00 Uhr statt

Autor:, in / Showcase 2024

Schaltet um 19:00 Uhr den Livestream zur Xbox Partner Preview an, in der es Neuigkeiten zu Xbox-Spielen von Drittanbietern geben wird.

Auf mehr als zwölf Spiele können sich Zuschauer der Xbox Partner Preview freuen, die heute um 19:00 Uhr beginnt.

Plant für den Stream rund 25 Minuten eurer Zeit ein, um Neuigkeiten zu Spielen wie Alan Wake 2: The Lake House, Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii oder Wuchang: Fallen Feathers zu erfahren.

Microsoft versprach im Vorfeld auch einige Weltpremieren, sowie Neues zum Xbox Game Pass.

Den Livestream könnt ihr ab 19:00 Uhr via YouTube in 4K und 60 fps anschauen. Wie gewohnt werden wir 30 Minuten vor dem Start eine Meldung mit eingebettetem Video abfeuern.