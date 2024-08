Showcase 2024: Xbox Tag 1 Livestream startet um 15:00 Uhr

An Tag 1 des Xbox-Livestreams erwarten euch exklusive Gameplay-Walkthroughs und Entwickler-Interviews zu Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Starfield: Shattered Space, Atomfall und Age of Mythology: Retold.

Außerdem gibt es ganz neue Einblicke in DRAGON BALL Sparking! ZERO, Overwatch 2, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Let’s Build a Dungeon und mehr als ein paar Überraschungen und besondere Gäste.