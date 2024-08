Showcase 2024: Xbox Tag 2 Livestream startet um 15:00 Uhr

An Tag 2 des Xbox-Livestreams erwarten euch exklusive Gameplay-Walkthroughs und Entwickler-Interviews zu Star Wars Outlaws, World of Warcraft: The War Within, Elder Scrolls Online, Fallout 76: Milepost Zero und Towerborne.

Außerdem gibt es ganz neue Einblicke in Microsoft Flight Simulator, Mecha Break, FragPunk, Little Nightmares 3, Two Point Museum, Life is Strange: Double Exposure, Date Everything! Kill Knight, The Casting of Frank Stone, The First Berserker: Khazan, Planet Coaster 2, Eternal Strands, The Casting of Frank Stone, das mysteriöse „Project Birdseye“ und mehr als ein paar Überraschungen.