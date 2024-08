Showcase 2024: Xbox Tag 3 Livestream startet um 15:00 Uhr

An Tag 3 des Xbox-Livestreams erwarten exklusive Gameplay-Walkthroughs, Gameplay-Demos, Entwickler-Interviews und Giveaways zu Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold, Metaphor ReFantazio, Sea of Thieves, 33 Immortals und Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Außerdem gibt es ganz neue Einblicke in The First Desendant, Squirrel with a Gun, Wuchang: Fallen Feathers, Commando Origins, Path of Exile 2, Tails of Iron 2 und ein paar Überraschungen.