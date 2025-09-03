Showcase 2025: 007 First Light Deep Dive startet um 20:00 Uhr

Schaut euch ein 30 Minuten langes Deep Dive mit Gameplay aus 007 First Light ab 20:00 Uhr im Livestream an.

Ein junger 007 geht heute auf Mission. IO Interactive wird im Deep Dive zu 007 First Light die erste Mission mit dem Agenten als MI6-Rekrut zeigen.

Wie der Entwickler im Vorfeld verriet, bekommen Zuschauer Verfolgungsjagden im Auto, Schießereien und Stealth-Sequenzen zu sehen.

Das 30 Minuten lange Gameplay wird in einer PlayStation State of Play ab 20:00 Uhr gestreamt.

Ihr könnt euch den Livestream hier direkt via YouTube anschauen.

