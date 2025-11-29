Showcase 2025: 11 bit studios kündigt Digital Event an

11 bit studios setzt mit neuem Digital Showcase ein starkes Zeichen für PlayStation-, Switch-, PC- und Xbox-Gaming!

Das kommende Digital Showcase von 11 bit studios findet am 8. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit auf YouTube statt und richtet sich an euch als leidenschaftliche Spieler, die Neuigkeiten aus der Gamingwelt verfolgen.

Die Präsentation verspricht umfangreiche Updates zu aktuellen Projekten, neue Trailer und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Entwickler.

11 bit studios ist bekannt für atmosphärisch dichte Spiele wie The Alter, Frostpunk, INDIKA und This War of Mine, die auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC regelmäßig starke Resonanz erzeugen. Das Showcase könnte wichtige Impulse für kommende Xbox Releases setzen und liefert potenziell Informationen zu neuen Projekten, die künftig auch im Xbox Game Pass auftauchen könnten.

Die Entwickler versprechen eine kompakte Präsentation mit bisher unveröffentlichtem Material, das euch einen detaillierten Blick auf kommende Gameplay Features, technische Fortschritte und kreative Designansätze ermöglicht.