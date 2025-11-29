Showcase 2025: 11 bit studios kündigt Digital Event an

6 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

11 bit studios setzt mit neuem Digital Showcase ein starkes Zeichen für PlayStation-, Switch-, PC- und Xbox-Gaming!

Das kommende Digital Showcase von 11 bit studios findet am 8. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit auf YouTube statt und richtet sich an euch als leidenschaftliche Spieler, die Neuigkeiten aus der Gamingwelt verfolgen.

Die Präsentation verspricht umfangreiche Updates zu aktuellen Projekten, neue Trailer und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Entwickler.

11 bit studios ist bekannt für atmosphärisch dichte Spiele wie The Alter, Frostpunk, INDIKA und This War of Mine, die auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC regelmäßig starke Resonanz erzeugen. Das Showcase könnte wichtige Impulse für kommende Xbox Releases setzen und liefert potenziell Informationen zu neuen Projekten, die künftig auch im Xbox Game Pass auftauchen könnten.

Die Entwickler versprechen eine kompakte Präsentation mit bisher unveröffentlichtem Material, das euch einen detaillierten Blick auf kommende Gameplay Features, technische Fortschritte und kreative Designansätze ermöglicht.

 

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 254080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.11.2025 - 11:04 Uhr

    Vielleicht kommt was Interessantes, werde mal kurz reinschauen, wenn es soweit ist.

    0
  3. BasDom 20460 XP Nasenbohrer Level 1 | 29.11.2025 - 11:35 Uhr

    Alles nicht so mein Genre, aber vielleicht kommt ja was interessantes.

    0
  5. danbu 67730 XP Romper Domper Stomper | 29.11.2025 - 12:16 Uhr

    War mir als Name ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen das Studio, aber auf jeden Fall ein paar starke Titel, die sie da in ihrem Portfolio haben.
    Könnte also etwas Gutes kommen.

    0
  6. Mech77 62435 XP Stomper | 29.11.2025 - 12:55 Uhr

    Bis jetzt sind sie mir eher weniger aufgefallen, aber mal schauen, was noch so von ihnen kommt. Schlechte Spiele machen sie ja nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort