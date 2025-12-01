Showcase 2025: 15 Weltpremieren bei PC Gaming Show: Most Wanted

Die PC Gaming Show: Most Wanted kehrt am 4. Dezember zurück und präsentiert die 25 spannendsten kommenden Spiele für den PC. Die „Powered by Xbox Game Pass“ Show dürfte auch manche Spiele für Konsole umfassen.

Die Auswahl wird neben der PC Gamer Redaktion von The Council getroffen, einem Gremium aus über hundert Branchen-Größen, darunter bekannte Entwickler, Content-Creator, Prominente und Journalisten.

Neben dem Countdown dürfen sich Zuschauer auf neue Trailer, exklusive Interviews und Premieren weiterer Spiele freuen, die auf der Wunschliste der Show stehen. Vorab teilte man mit, dass es 15 Weltpremieren geben wird.

Das Event wird am 4. Dezember weltweit live übertragen und startet um 21:00 Uhr.