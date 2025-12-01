Showcase 2025: 15 Weltpremieren bei PC Gaming Show: Most Wanted

23 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Die PC Gaming Show: Most Wanted wird diese Woche 15 Weltpremieren präsentieren.

Die PC Gaming Show: Most Wanted kehrt am 4. Dezember zurück und präsentiert die 25 spannendsten kommenden Spiele für den PC. Die „Powered by Xbox Game Pass“ Show dürfte auch manche Spiele für Konsole umfassen.

Die Auswahl wird neben der PC Gamer Redaktion von The Council getroffen, einem Gremium aus über hundert Branchen-Größen, darunter bekannte Entwickler, Content-Creator, Prominente und Journalisten.

Neben dem Countdown dürfen sich Zuschauer auf neue Trailer, exklusive Interviews und Premieren weiterer Spiele freuen, die auf der Wunschliste der Show stehen. Vorab teilte man mit, dass es 15 Weltpremieren geben wird.

Das Event wird am 4. Dezember weltweit live übertragen und startet um 21:00 Uhr.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

23 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Devilsgift 118195 XP Scorpio King Rang 4 | 01.12.2025 - 19:23 Uhr

    15 Weltpremieren sind ja mal nicht verkehrt, hoffentlich sind da auch 1-2 Titel für mich dabei

    0
  3. GuitarPunk94 4840 XP Beginner Level 2 | 01.12.2025 - 20:03 Uhr

    bei den weltpremieren wird es denke eher auf „kleinere/nischige“ titel hinauslaufen

    0

Hinterlasse eine Antwort