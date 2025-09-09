Showcase 2025: Acclaim feiert großes Comeback am 10. September

Am 10. September präsentiert Acclaim mit dem ersten Play Acclaim Showcase den offiziellen Neustart des traditionsreichen Publishers, der über viele Jahre die Videospielbranche geprägt hat.

Das Event wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Acclaim übertragen und startet um 20:30 Uhr deutscher Zeit. Spielerinnen und Spieler in Deutschland sowie weltweit haben die Möglichkeit, einen ersten Blick auf neue Titel zu werfen, die für das Jahr 2026 angekündigt sind.

Acclaim nutzt den Showcase, um euch exklusive Einblicke in kommende Projekte zu geben und die Rückkehr einer Marke zu feiern, die in der Geschichte von Gaming einen besonderen Platz einnimmt.

Die Übertragung soll nicht nur klassische Fans, sondern auch eine neue Generation von Spielerinnen und Spielern ansprechen, die gespannt auf die kommenden Veröffentlichungen warten. Mit dem Play Acclaim Showcase rückt Acclaim zurück ins Rampenlicht der internationalen Gaming-Szene und schafft eine Bühne, auf der ihr die Zukunft der Marke direkt erleben könnt.

Wer die neuesten Informationen zu Acclaim Games, Release Terminen und offiziellen Ankündigungen nicht verpassen möchte, sollte sich den Livestream vormerken und die Premiere morgen Abend mit auf XboxDynasty.de verfolgen.