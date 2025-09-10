Showcase 2025: Acclaim Livestream startet um 20:30 Uhr

Heute, am 10. September, präsentiert Acclaim mit dem ersten Play Acclaim Showcase den offiziellen Neustart des traditionsreichen Publishers.
Acclaim nutzt den Showcase, um euch exklusive Einblicke in kommende Projekte zu geben und die Rückkehr einer Marke zu feiern, die in der Geschichte von Gaming einen besonderen Platz einnimmt.
Tja das war dann mal leider gar nichts.
Ob da nicht der Name bald wieder verschwindet 😔
Die waren mal gut. Da war nichts für mich. Schade.
Hab mir gerade da Video angeschaut… meinen die das ernst? Deswegen so ein brimborium?
Das einzige Spiel, was ich mal spielen würde, wäre das mit dem Snowboard, Hyper Yuki, ansonsten eher enttäuschend.
Ja, das sah wie SSX meets JSR aus.
Ich hab Jetset Radio damals so geliebt, geiles Spiel, da müsste mal endlich ein Remake kommen.
Gibt es dafür nicht Bombrush Cyberfunk?
Gute Frage, kenne das Spiel nicht, aber danke für den Tipp 🧐.
Ja, da gibt’s so ein JSR Klon.
Uh, für mich übertreiben sie es zu sehr mit dem Retro und scheint so das sie wirklich keine einzige Lizenz ihrer alten Titel haben, kein Turok, kein Wrestling und anscheinend auch kein NBA Jam.
Selbst das einzige modernere Spiel HyperYuki sieht altbacken aus, klar der Stil ist zeitlos reißt aber niemand vom Hocker und so richtig schnell sah es auch nicht aus, was vermiss ich Amped.
Man könnte meinen die haben neue Retro Games für eine neue Atari Retro Konsole gemacht.
Katanaut schaut gut aus.
Ja Katanaut find ich auch interessant👍der Rest war eher nicht so der Hit und ich muss ehrlich sagen das ich ein bisschen mehr erhofft hatte von Acclaim🎮🙄✌️.
Ja ich auch. Schade.
Muss ich mir morgen tzdm mal anschauen 😅.