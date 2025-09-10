Showcase 2025: Acclaim Livestream startet um 20:30 Uhr

39 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Acclaim feiert heute sein großes Comeback mit einem ersten Play Acclaim Showcase!

Heute, am 10. September, präsentiert Acclaim mit dem ersten Play Acclaim Showcase den offiziellen Neustart des traditionsreichen Publishers.

Acclaim nutzt den Showcase, um euch exklusive Einblicke in kommende Projekte zu geben und die Rückkehr einer Marke zu feiern, die in der Geschichte von Gaming einen besonderen Platz einnimmt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

39 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Bratenbengel 19875 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.09.2025 - 20:49 Uhr

    Tja das war dann mal leider gar nichts.
    Ob da nicht der Name bald wieder verschwindet 😔

    0
  3. Gunslinger 16790 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 10.09.2025 - 20:56 Uhr

    Hab mir gerade da Video angeschaut… meinen die das ernst? Deswegen so ein brimborium?

    0
  4. Katanameister 194620 XP Grub Killer Elite | 10.09.2025 - 20:58 Uhr

    Das einzige Spiel, was ich mal spielen würde, wäre das mit dem Snowboard, Hyper Yuki, ansonsten eher enttäuschend.

    0
  5. de Maja 295355 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.09.2025 - 21:23 Uhr

    Uh, für mich übertreiben sie es zu sehr mit dem Retro und scheint so das sie wirklich keine einzige Lizenz ihrer alten Titel haben, kein Turok, kein Wrestling und anscheinend auch kein NBA Jam.
    Selbst das einzige modernere Spiel HyperYuki sieht altbacken aus, klar der Stil ist zeitlos reißt aber niemand vom Hocker und so richtig schnell sah es auch nicht aus, was vermiss ich Amped.

    Man könnte meinen die haben neue Retro Games für eine neue Atari Retro Konsole gemacht.

    0
    • RS85 83160 XP Untouchable Star 2 | 10.09.2025 - 21:38 Uhr
      Antwort auf Bensche

      Ja Katanaut find ich auch interessant👍der Rest war eher nicht so der Hit und ich muss ehrlich sagen das ich ein bisschen mehr erhofft hatte von Acclaim🎮🙄✌️.

      1

Hinterlasse eine Antwort