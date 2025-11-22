Showcase 2025: Alle Highlights der Xbox Partner Preview

Schaut euch hier noch einmal alle Highlights und Trailer aus der Xbox Partner Preview an!

Bei der Xbox Partner Preview wurden zahlreiche neue Trailer und Ankündigungen veröffentlicht. Während der Show wurden fünf brandneue Spiele vorgestellt und drei Titel direkt veröffentlicht.

Alle Spiele, die in der Show vorgestellt wurden, sind Xbox Play Anywhere-kompatibel, was bedeutet, dass ihr mit nur einem Kauf des Spiels auf Xbox-Konsolen, Windows PCs und unterstützten Xbox-Handheld-Geräten spielen könnt. Ebenso werden Speicherstände und DLC-Käufe übertragen.

Außerdem wurden neun neue Spiele angekündigt, die direkt zum Release mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein werden. Falls ihr die Show verpasst habt, gibt es hier noch einmal alle Trailer aus der Veranstaltung für euch.

Falls ihr mehr über das jeweilige Spiel erfahren möchtet, klickt einfach auf den grünen Spielnamen in der folgenden Liste. Let’s Go!

007 First Light

Armatus

CloverPit

Crowsworn

Dave The Diver + In The Jungle DLC

Echo Generation 2

Erosion

Hitman World of Assassination – Eminem vs. Slim Shady

The Mound: Omen of Cthulu

Raji: Kaliyuga

Reanimal

Roadside Research

Tides of Annihilation

Total Chaos

Vampire Crawlers

Zoopunk

Aufzeichnung

Welches Spiel aus der Xbox Partner Preview hat euch am besten gefallen?