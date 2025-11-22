Showcase 2025: Alle Highlights der Xbox Partner Preview

Bei der Xbox Partner Preview wurden zahlreiche neue Trailer und Ankündigungen veröffentlicht. Während der Show wurden fünf brandneue Spiele vorgestellt und drei Titel direkt veröffentlicht.
Alle Spiele, die in der Show vorgestellt wurden, sind Xbox Play Anywhere-kompatibel, was bedeutet, dass ihr mit nur einem Kauf des Spiels auf Xbox-Konsolen, Windows PCs und unterstützten Xbox-Handheld-Geräten spielen könnt. Ebenso werden Speicherstände und DLC-Käufe übertragen.
Außerdem wurden neun neue Spiele angekündigt, die direkt zum Release mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein werden. Falls ihr die Show verpasst habt, gibt es hier noch einmal alle Trailer aus der Veranstaltung für euch.
Falls ihr mehr über das jeweilige Spiel erfahren möchtet, klickt einfach auf den grünen Spielnamen in der folgenden Liste. Let’s Go!
Ich habe gestern CloverPit, der einarmige Bandit aus der Hölle, angetestet.
Das Game ist nicht schlecht, man könnte in die berühmte Spirale geraten „noch ein Versuch, dann ist Schluss“. Wenn da nicht die unfassbar schlechte Bildqualität wäre.
Ist das Absicht, oder feht da ein Patch? Von flimmern über wabern bis zum Pixelbrei ist alles dabei. Habe nix gegen alte C64 Grafik, aber CloverPit ist so leider nicht spielbar. Da fangen die Augen an zu tränen, kein Witz.
Für mich war leider nix dabei, ist aber kein Weltuntergang. Nach wievielen Monaten hab ich bloss nur Forza Horizon 5 gezockt? Mein Pile of Shame hat sich nur noch vergrössert, das ist aber auch besser so. Je grösser der Shame desto besser für mich, da ich in aller ruhe stündchen zu stündchen die Spiele nachholen kann. Ausserdem geb ich für Spiele fast sehr wenig aus, weil ich die Geschichten bei den Solo Kampagnen geniesse. Übrigens habe ich wieder Freude Erfolge zu sammeln, macht nämlich sehr viel Spass. 🙂
Das war echt ein guter Stream und ein paar klasse Titel bei.
Zoopunk und Echoes…sonst noch recht Highlightsarm für mich.
Tides weiß ich nicht was ich davon halten soll… aktuell überwiegt da noch „Effekthascherei“ bei mir. Aber abwarten…
James Bond hab ich Bock….aber der Trailer war weird 😄
Ich glaube Tides of Annihilation war so das Highlight, das sieht richtig vielversprechend aus. Aber auch Zoopunk hat mir gefallen.
Waren coole spiele dabei, aber jetzt nichts besonderes aber die GP Shadowdrops sind natürlich immer gut
Danke nochmal für die Auflistung 👌.
Naja war wie erwartet nichts besonderes, war nett.
Den 007 Trailer hätte man sich sparen können.
Das Tides Game könnte mein Highlight gewesen sein, war aber nichts Neues.
Ansonsten noch das Zoopunk Game könnte ganz cool werden.
War nix.
Hätte auch ne State of play sein können. 🤪